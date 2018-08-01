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Жаркая и сухая погода ожидается в столичном регионе 1 августа
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Жаркая и сухая погода ожидается в столичном регионе 1 августа 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Жара до 29 градусов ожидается в столице днем в среду, 1 августа. Ночью температура опустится до 17 градусов.
Облаков на небе почти не будет, осадков не ожидается. Не предвидится и каких-либо опасных метеорологических явлений, сообщает Гидрометцентр РФ.
Ветер — северо-восточный, умеренный. Его скорость составит до семи метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 756 миллиметров ртутного столба.
"В дневные часы в столице будут формироваться условия термического дискомфорта (духота и перегрев). При такой погоде повышается риск обострения и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, дыхательной и сердечной недостаточностью", — сообщается на портале «Метеоновости». Особую осторожность синоптики рекомендовали соблюдать детям и людям пожилого возраста.
Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для москвичей о том, как правильно вести себя в жаркую погоду. В ведомстве предупредили о том, что не следует полностью ограничивать активность. Вечером, когда духота спадает, специалисты рекомендовали выходить на прогулки, чтобы сохранить здоровье сердца и кровеносной системы.
Синоптики предупредили горожан о том, что с четверга в столицу вернется 30-градусная жара. Она продлится практически до конца недели. Осадки возможны только вы выходные дни.
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