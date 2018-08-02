Ещё
Жара до 30 градусов установится в столице в четверг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жара до 30 градусов установится в столице в четверг 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Жаркая погода ожидается в столице в четверг, 2 августа. Температура днем поднимется до 30 градусов, ночью похолодает до 17 градусов.
Небо будет практически безоблачным, осадков не предвидится. Опасных погодных явлений также не предвидится, сообщает Гидрометцентр России.
Северный ветер будет умеренным — до восьми метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба — выше нормы.
Синоптики предупредили о том, что погода может повлиять на самочувствие как метеозависимых, так и здоровых людей в районе полудня, когда воздух максимально прогреется. «Это будет связано с неблагоприятным сочетанием метеопараметров: условия гипоксии, а именно, выраженный дефицит кислорода в воздухе, „духота“ и „перегрев“, небольшие колебания атмосферного давления на повышенном фоне и неспокойный геомагнитный фон», — отмечается на портале «Метеоновости».
О том, что в столицу с четверга вернется жара синоптики предупреждали заранее. Минздрав РФ выпустил памятку для москвичей, как правильно вести себя в жаркую погоду. В ведомстве предупредили, что не следует полностью ограничивать активность. Вечером, когда духота спадает, специалисты рекомендовали выходить на прогулки, чтобы сохранить здоровье сердца и кровеносной системы.
В Роспотребназдоре предложили работодателям сократить рабочий день во время жары. А в столичном метро начали раздавать питьевую воду на самых жарких станциях.
Москва24: последние новости
Синоптики рассказали об угасании лета в Москве со следующей недели Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в офисах В подмосковных реках вода прогрелась до 24 градусов – Гидрометцентр
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах56
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками37
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью786
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона30
«У погибших россиян был шанс на спасение»60
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение