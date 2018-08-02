Жара до 30 градусов установится в столице в четверг

Жаркая погода ожидается в столице в четверг, 2 августа. Температура днем поднимется до 30 градусов, ночью похолодает до 17 градусов.

Небо будет практически безоблачным, осадков не предвидится. Опасных погодных явлений также не предвидится, сообщает Гидрометцентр России

Северный ветер будет умеренным — до восьми метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

Синоптики предупредили о том, что погода может повлиять на самочувствие как метеозависимых, так и здоровых людей в районе полудня, когда воздух максимально прогреется. «Это будет связано с неблагоприятным сочетанием метеопараметров: условия гипоксии, а именно, выраженный дефицит кислорода в воздухе, „духота“ и „перегрев“, небольшие колебания атмосферного давления на повышенном фоне и неспокойный геомагнитный фон», — отмечается на портале «Метеоновости».

О том, что в столицу с четверга вернется жара синоптики предупреждали заранее. Минздрав РФ выпустил памятку для москвичей, как правильно вести себя в жаркую погоду. В ведомстве предупредили, что не следует полностью ограничивать активность. Вечером, когда духота спадает, специалисты рекомендовали выходить на прогулки, чтобы сохранить здоровье сердца и кровеносной системы.

В Роспотребназдоре предложили работодателям сократить рабочий день во время жары. А в столичном метро начали раздавать питьевую воду на самых жарких станциях.