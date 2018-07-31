Ещё
Столичная метеорологическая система станет образцом для других городов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичная метеорологическая система станет образцом для других городов 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Вокруг Москвы будет построена система мониторинга погоды, состоящая из трех «штормовых» колец.
К 2020 году в Москве будет разработана новая система мониторинга и прогноза метеорологических явлений. Она позволит предсказывать ухудшение погоды за 3-4 часа. Такая система может стать примером для других городов.
— Если все пойдет так, как хотелось бы, то московский проект — это прототип того, что должно быть потом реализовано в других регионах, в других мегаполисах и не только в мегаполисах, — рассказал Дмитрий Киктев, исполняющий обязанности директора Рогидрометцентра.
Вокруг столицы будет построена система мониторинга погоды, состоящая из трех «штормовых» колец. Они расположены на разном расстоянии от города. Опасные метеорологические явления можно будет спрогнозировать на дальнем (100-400 километров), среднем (50-100 километров) и ближнем (40 километров) расстоянии от столицы.
Кроме того, вышки сотовой связи вдоль кольцевых магистралей области, МКАД и ТТК оборудуют датчиками погоды, в городе разместят четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва: последние новости
Сильный ливень обрушился на Москву Минздрав рассказал, какие продукты полезны в жаркую погоду Москвичей ожидает малооблачная погода и до 27 градусов тепла 31 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост310
Захарова оценила новый «удар» по Крыму71
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав196
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»13
Лукашенко после «инсульта» появился на публике30
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
14:53
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
В мире
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение