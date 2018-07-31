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Июль стал одним из самых теплых месяцев в истории
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Прошедший июль стал одним из самых теплых месяцев в истории 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Июль 2018 года войдет в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
По данным синоптиков, в текущем столетии прошедший месяц займет восьмое место в рейтинге самых теплых. Среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса.
Самый жаркий день месяца пришелся на 28 июля: после полудня на ВДНХ было зафиксировано 31,1 градуса, на Балчуге — 32,1 градуса. Количество выпавших за месяц осадков составило 93,1 миллиметра при норме 94 миллиметра. Самые сильные ливни пришлись на 19 июля: тогда выпало 24 миллиметра осадков.
Рекорд средней температуры за месяц держится за июлем 2010 года. Тогда воздух прогрелся на 7,8 градуса выше нормы.
Ранее синоптики сообщили, что в августе температура в столичном регионе будет выше нормы. При этом начало месяца будет теплым и дождливым.
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