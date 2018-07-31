Четыре региона Сибири могут оказаться в зоне паводка в начале августа 

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Забайкалье, Бурятия, Тува и Иркутская область в первой декаде августа могут оказаться в зоне подтопления, сообщил во вторник начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко на заседании межведомственной комиссии при полпреде президента в Сибирском федеральном округе.
"В соответствии с прогнозом, в первую декаду августа текущего года из-за повышенной водности в реках наиболее сложная обстановка возможна, мы считаем, в четырех субъектах — это Забайкалье, Бурятия, Тува и Иркутская область", — сказал он.
По словам Диденко, необходимо развернуть внештатные гидропосты на малых реках и создать патрульные группы для оповещения жителей.
Что касается текущей ситуации в Забайкалье, то, по словам исполняющего обязанности начальника департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу Николая Кусова, через неделю паводок там пойдет на спад. «Поднятие уровня воды может продолжиться, потому что мы ожидаем там в предстоящий сезон на неделе дожди, но их интенсивность будет не столь велика, и через неделю все-таки основная часть рек будет снижать уровень воды», — отметил он.
В июле в Забайкалье почти ежедневно шли дожди, с 8 июля в зону подтопления попали 60 населенных пунктов, включая такие города как Чита, Шилка и Нерчинск. На всей территории Забайкальского края действует режим чрезвычайной ситуации. Подтопленным остается один населенный пункт.