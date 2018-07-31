В июне — стужа, в июле — пекло: каких сюрпризов ждать от погоды в Башкирии в августе

Синоптики дали долгосрочный прогноз

Июнь был прохладным, июль — иссушающе жарким. Какой будет погода в августе, рассказали синоптики.

Как сообщили в Башгидрометцентре, температура воздуха в августе ожидается «в пределах нормы».

— Месяц будет не слишком сухой, не слишком жаркий, — были кратки метеорологи.

Нормой для августа считается 14-18°. Количество осадков в республике в этот период, в среднем, составляет 40-70 миллиметров.

Более конкретный прогноз на первый день августа уже известен. Жителей республики ожидает тёплая погода, преимущественно без осадков. Местами пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточной и северо-восточной четверти умеренный, порывы.

Ночью столбик термометра покажет +10, +15°, по востоку +3, +8°. Днем воздух прогреется до +22, +27°, по востоку до+ 17°.

Осадков не ожидается и 2 августа. Лишь в южных районах пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-восточный умеренный. В дневные часы возможны порывы.

Ночью прохладнее, +9, +14°, в северных и горных районах до +3°. Днем снова распогодится, +23, +28°.

В прошлом году третий летний месяц встретил уфимцев прохладой. Но уже через несколько дней распогодилось. Жара держалась весь сентябрь.