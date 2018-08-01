Россельхознадзор на Урале выявил нарушения при ввозе 400 тонн рыбы из Владивостока

ЕКАТЕРИНБУРГ , 1 августа. / ТАСС /. Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили нарушения температурного режима при транспортировке из Владивостока в Екатеринбург около 400 тонн рыбы. По данному факту проводится административное расследование, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"На подъездных путях Екатеринбурга в ходе ветеринарно-санитарного осмотра мороженой рыбы — минтая, наваги, терпуга — общим весом около 400 тонн, прибывшей из Владивостока, в 11 из 12 термос-вагонах [в которых находилась рыба — прим. ТАСС] установлены факты нарушения температурного режима при транспортировке. По фактам выявленных нарушений проводятся административные расследования, по результатам которых виновные будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь регионального ведомства Наталья Сайфулина, температура перевозки не должна превышать минус 18 градусов, в данном случае она составила около минус 8-6 градусов. По ее словам, в том случае если взятые пробы не будут соответствовать требованиям, то рыба будет изъята и не попадет на прилавки магазинов.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время прибывшая продукция направлена на хранение в условиях склада грузовладельца для дозаморозки и дальнейшего использования по результатам лабораторных исследований.