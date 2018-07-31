В Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности

С 1 по 3 августа в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников — четвертый класс. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области , в связи с этим объявлено экстренное предупреждение.

Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

МЧС напоминает нижегородцам о правилах безопасного поведения при четвертом классе пожароопасности:

Соблюдайте запрет на посещение лесов.

Не разводите костры на своих дачных участках и, тем более, в лесах.

Не жгите мусор и не курите вблизи лесных насаждений.

При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщите в МЧС.

Напомним, на этой неделе нижегородцев ждет жаркая и солнечная погода.

Фото: pixabay.com