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В Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности
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В Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
С 1 по 3 августа в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников — четвертый класс. Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение.
Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
МЧС напоминает нижегородцам о правилах безопасного поведения при четвертом классе пожароопасности:
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
Не разводите костры на своих дачных участках и, тем более, в лесах.
Не жгите мусор и не курите вблизи лесных насаждений.
При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщите в МЧС.
Напомним, на этой неделе нижегородцев ждет жаркая и солнечная погода.
Фото: pixabay.com
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