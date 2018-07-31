Прощай, лето? Синоптики рассказали о погоде на Ямале в начале августа

Вместе с ушедшим июлем Ямал покинуло южное тепло. Месяц, кстати, оказался не столь жарким, как могло показаться.

Среднемесячная температура лишь на 1-3 градуса превысила норму, а в Красноселькупском районе этот показатель даже не достиг стандартных величин. Максимальные температуры (+32 градуса) зарегистрированы в Надымском районе, рассказала начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеоро-логии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

Ждать жары или хотя бы потепления в ближайшие дни, судя по прогнозу, не приходится: в регионе орудуют арктические воздушные массы.

Наталья Чулева рассказала, что вплоть до 9 августа днем температура воздуха в среднем по региону соста-вит 10-15 градусов. Ночью столбики термометра будут опускаться до отметок в 2-7 градусов со знаком плюс.

Комфорта не добавит северный и северо-западный ветер. Его скорость может достигать 8-13 метров в секунду. Также ожидаются небольшие осадки.