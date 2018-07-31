Предстоящей зимой власти Марьиной Рощи возьмут на особый контроль качество работ по уборке снега

Предстоящей зимой в Марьиной Роще будет усилен контроль за работой коммунальщиков, убирающих снег. Об этом сообщил префект СВАО Валерий Виноградов на встрече с жителями района, которая состоялась на минувшей неделе. В ходе встречи выяснилось, что проблема некачественной уборки в зимнее время волнует многих участников диалога.

По словам Валерия Виноградова, в данный момент окружные власти принимают ряд организационно-кадровых и технических вопросов для повышения качества уборки снега следующей зимой.

— Выпавший снег в объеме от пяти сантиметров за ночь должен быть убран с территории в течение трех часов. Для этого должны быть созданы все условия. В скором времени мы будем проводить встречи со всеми главами управ районов СВАО и руководителями районных «Жилищников», в ходе которых будем проверять финансовую и техническую готовность районов к уборке снега, — подчеркнул префект.