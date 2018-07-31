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Предстоящей зимой власти Марьиной Рощи возьмут на особый контроль качество работ по уборке снега
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Предстоящей зимой власти Марьиной Рощи возьмут на особый контроль качество работ по уборке снега 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Предстоящей зимой в Марьиной Роще будет усилен контроль за работой коммунальщиков, убирающих снег. Об этом сообщил префект СВАО Валерий Виноградов на встрече с жителями района, которая состоялась на минувшей неделе. В ходе встречи выяснилось, что проблема некачественной уборки в зимнее время волнует многих участников диалога.
По словам Валерия Виноградова, в данный момент окружные власти принимают ряд организационно-кадровых и технических вопросов для повышения качества уборки снега следующей зимой.
— Выпавший снег в объеме от пяти сантиметров за ночь должен быть убран с территории в течение трех часов. Для этого должны быть созданы все условия. В скором времени мы будем проводить встречи со всеми главами управ районов СВАО и руководителями районных «Жилищников», в ходе которых будем проверять финансовую и техническую готовность районов к уборке снега, — подчеркнул префект.
Также он поручил главе управы Светлане Гордиковой и директору районного «Жилищника» Павлу Хатунцеву взять этот вопрос на особый контроль, в частности, вопрос качества работы дворников. (ис)
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