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Москвичам предрекли скорый конец лета
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Москвичам предрекли скорый конец лета 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Остались считанные дни, когда москвичи могут покупаться, позагорать и насладиться жарким летом, заявил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в последний раз столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки в конце текущей недели.
Во вторник, 31 июля в столице ожидается +25…+27 °С, со среды по пятницу прогнозируется дневная температура +27…+30 °С. В выходные местами пройдут небольшие дожди.
Август синоптики обещают теплым с постепенным снижением температуры, прохладными ночами и туманами.
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