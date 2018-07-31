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Урожай зерновых в РФ будет на 15-20 процентов ниже прошлогоднего
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Урожай зерновых в РФ будет на 15-20 процентов ниже прошлогоднего 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В этом году, учитывая сложные погодные условия в различных регионах страны, урожай в России будет немного ниже. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев.
"По нашим прогнозам, урожай в этом году для зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 15-20 процентов ниже прошлогоднего, — сообщили РИА Новости со ссылкой на метеоролога. — Надо сказать, что прошлогодний урожай был рекордно высоким".
Напомним, что урожай 2017 года в России превысил рекордную отметку в 135 миллионов тонн, из которых почти 86 миллионов тонн пришлось на пшеницу.
Между тем ранее Минсельхоз сообщал о том, что в этом году, согласно прогнозам ведомства, урожай зерна в стране составит 100 миллионов тонн.
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