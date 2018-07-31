Гидрометцентр ожидает урожай зерновых на 15-20% ниже прошлогоднего

"По прогнозу Росгидромета , урожай в этом году для зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 15-20% ниже прошлогоднего. Надо сказать, что прошлогодний урожай был рекордно высоким", — сказал Киктёв на пресс-конференции во вторник.

Россия в 2017 году получила рекордный урожай за всю свою историю — он составил 135,4 миллиона тонн. Валовый сбор пшеницы составил 85,9 миллиона тонн. Урожай зерна в 2016 году — 120,7 миллиона тонн.