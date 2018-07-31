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Гидрометцентр ожидает урожай зерновых на 15-20% ниже прошлогоднего
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Гидрометцентр ожидает урожай зерновых на 15-20% ниже прошлогоднего 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Урожай зерновых в РФ в 2018 году ожидается на 15-20% ниже прошлогоднего, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
"По прогнозу Росгидромета, урожай в этом году для зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 15-20% ниже прошлогоднего. Надо сказать, что прошлогодний урожай был рекордно высоким", — сказал Киктёв на пресс-конференции во вторник.
Россия в 2017 году получила рекордный урожай за всю свою историю — он составил 135,4 миллиона тонн. Валовый сбор пшеницы составил 85,9 миллиона тонн. Урожай зерна в 2016 году — 120,7 миллиона тонн.
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