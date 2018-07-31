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Синоптики предупредили москвичей о дождях в конце недели
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Синоптики предупредили москвичей о дождях в конце недели 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Циклон, который идет с северо-запада, принесет к концу недели в Москву дожди. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
"В ближайшие дни снова на подходе температура 25-30, и сегодня уже жарковато. В конце недели к нам будет приближаться с северо-запада циклон, который принесет дожди, и несколько снизит температурный фон", — сказал Киктев.
Он назвал июль самым влажным месяцем лета. При этом, отвечая на вопрос о недавних сильных ливнях в столице, сказал, что их нельзя считать нормой.
ТАСС: последние новости
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