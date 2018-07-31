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Москве предрекли теплый август
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Москве предрекли теплый август 

Мослента 1 час назад
Фото: Newsru.com
В августе температура в Москве и Подмосковье будет выше нормы. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, передает «Интерфакс».
«Август на большей части страны около и выше нормы, но в Сибири оно прогнозируется ниже нормы. Оно и сейчас ниже нормы; по прогнозу эта ситуация сохранится», — сказал он.
При этом, по словам синоптика, начало августа будет хоть и теплым, но дождливым. «В конце недели будет приближаться с северо-запада циклон, который принесет дожди и несколько снизит температурный фон, принесет ослабление жары в Москве и окрестностях», — пояснил Киктев.
Синоптик отметил, что дожди заденут гостей музыкального фестиваля «Нашествие» в Тверской области. По его словам, в первый день ожидается сухая погода, а в следующие два велика вероятность дождей. Несмотря на это, температурный фон в регионе останется выше климатической нормы.
Ранее синоптики заявили, что со следующей недели начнется постепенное угасание летнего сезона в столичном регионе. Ожидается температура воздуха не выше 25 градусов тепла.
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