Москве предрекли теплый август

«Август на большей части страны около и выше нормы, но в Сибири оно прогнозируется ниже нормы. Оно и сейчас ниже нормы; по прогнозу эта ситуация сохранится», — сказал он.

При этом, по словам синоптика, начало августа будет хоть и теплым, но дождливым. «В конце недели будет приближаться с северо-запада циклон, который принесет дожди и несколько снизит температурный фон, принесет ослабление жары в Москве и окрестностях», — пояснил Киктев.

Синоптик отметил, что дожди заденут гостей музыкального фестиваля «Нашествие» в Тверской области . По его словам, в первый день ожидается сухая погода, а в следующие два велика вероятность дождей. Несмотря на это, температурный фон в регионе останется выше климатической нормы.

Ранее синоптики заявили, что со следующей недели начнется постепенное угасание летнего сезона в столичном регионе. Ожидается температура воздуха не выше 25 градусов тепла.