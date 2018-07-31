Гидрометцентр: Температура в августе на большей части территории России будет выше нормы

Об этом в рамках пресс-конференции «Погодные аномалии нынешнего лета: июльские наводнения, снег и тропический дождь. Какие еще сюрпризы ждать от погоды жителям России ?» сообщил и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев

«Август на большей части страны будет около или выше нормы, но в Сибири он прогнозируется ниже нормы», — сообщил Д. Киктев.

Он также отметил, что температура в июне-июле на территории России в целом была также выше нормы.

«Есть карта с температурными аномалиями за два летних месяца — за июнь и июль. Если температура выше климатической нормы, то преобладают розовые цвета и оттенки красного. Мы видим, что на большей части территории страны так оно и есть — температура выше климатической нормы», — добавил Д. Киктев.

В терминологии метеорологов «розовое» лето — это лето, средний температурный фон которого оказывается выше нормы или близким к ней.