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Гидрометцентр: Температура в августе на большей части территории России будет выше нормы
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Гидрометцентр: Температура в августе на большей части территории России будет выше нормы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом в рамках пресс-конференции «Погодные аномалии нынешнего лета: июльские наводнения, снег и тропический дождь. Какие еще сюрпризы ждать от погоды жителям России?» сообщил и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
«Август на большей части страны будет около или выше нормы, но в Сибири он прогнозируется ниже нормы», — сообщил Д. Киктев.
Он также отметил, что температура в июне-июле на территории России в целом была также выше нормы.
«Есть карта с температурными аномалиями за два летних месяца — за июнь и июль. Если температура выше климатической нормы, то преобладают розовые цвета и оттенки красного. Мы видим, что на большей части территории страны так оно и есть — температура выше климатической нормы», — добавил Д. Киктев.
В терминологии метеорологов «розовое» лето — это лето, средний температурный фон которого оказывается выше нормы или близким к ней.
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