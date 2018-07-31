Сезон дождей в Мьянме

Человек — существо забавное, ему всегда лучше там, где его нет и когда его там нет. Не так давно я писала о том, что страдаю от безумной жары в весенние месяцы, и вот наступило лето, но лучше от этого не стало — в Мьянму пришел сезон дождей. Оказалось, что я сильно недооценила местный климат.

В жаркое и прохладное время (с октября по май) в стране сухо — ни капельки не падает, если только не заглянет ураган. Но в летние месяцы с мая по сентябрь будь добр приготовиться: сезон дождей — это не шутки. Я, конечно, из Питера и, по идее, должна была привыкнуть к зонту как постоянному аксессуару в моей сумке, ну, или держать под рукой дождевик, на худой конец. Но тут дожди такие, что никакой зонт не спасет — представьте себя под очень сильным душем, только вода не сверху, а отовсюду — душ Шарко, короче. В целом можно сказать, что сезон дождей здесь выглядит как стандартное питерское лето, даже чуть теплее — 25–30 градусов. Шутка. В Питере куда приятней летом.

Проблем с приходом сезона дождей меньше не становится. Понижение температуры за окном совсем не значит, что бирманцы понизят настройки кондиционеров — о нет, они будут продолжать морозить людей в торговых центрах. А это не слишком приятно, если ты промок по дороге. Так что риск подхватить простуду по-прежнему очень велик.

Как и всякий дождь, местные ливни крайне сложно предсказать и так же сложно спланировать прогулку с ребенком — однажды я пошла гулять в парк в 30 минутах ходьбы от дома, но по дороге домой попала под дождь. Конечно, у меня был зонт, но это нас не спасло. За 5 минут и я, и ребенок, и коляска промокли до нитки, а дома мы тут же замерзли, хотя температура была всего 24 градуса.

Безумная влажность под 100% накладывает ограничения на условия хранения детского транспорта — если оставить коляску на пару дней на улице под навесом, то она обязательно покроется плесенью и ржавчиной.

Частые, продолжительные и сильные ливни (сколько же прилагательных!) приводят к техническим проблемам — у нас то Интернет «смывает», то электричество, в такие моменты особенно жалеешь, что на дворе не сухая жара.

На конец июля дожди идут уже почти 2 месяца. И чем дольше они идут, тем больше начинаешь проваливаться в какую-то вату сна и лени. Даже ребенок в 14 месяцев неожиданно поменял свой режим в сторону большего количества сна, но вы не подумайте, как раз на этот счет я совсем не жалуюсь! Вот только работоспособность упала до минимума, а так все хорошо!

С учетом всего перечисленного выше мы стараемся развлекаться как можем — сейчас обычная вылазка до кафе в трех минутах от дома уже считается подвигом! А если мы дошли до игровой в 30 минутах, то мы вообще, можно сказать, совершили рывок в открытый космос и домой вернемся нескоро!

К слову, про игровые комнаты: прогресс не стоит на месте даже в такой стране третьего мира, как Мьянма, — за последний год тут появилось как минимум две игровые детские комнаты (итого я насчитываю пока четыре). Я еще ни разу не была в игровых комнатах в России , так что мне не с чем сравнить (детскую комнату в Домодедово я не буду засчитывать), поэтому мне кажется, что сделаны они очень прилично — зона конструкторов, бассейн с шариками, горки, батуты, в дальней есть даже песочница (!), чего, кстати, я нигде здесь не видела раньше (ну, наверное, песок просто смыло в один из прошлых сезонов ливней).

Как видите, пока в России в разгаре самый классный сезон года, мы в залитом дождями Янгоне стараемся не унывать и держаться изо всех сил! А еще, конечно, очень греют мысли о скором отпуске дома))