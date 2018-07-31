В Ялте спасли упавшего в реку туриста из Украины

Спасатели эвакуировали 39-летнего пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали его к машине скорой помощи.

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