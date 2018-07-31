В Ялте спасли упавшего в реку туриста из Украины 

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь туристу из Мариуполя, который ночью упал в реку Учан-Су (Водопадная) и получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
"Ночью 31 июля в службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Ялта в реку Водопадная упал человек, самостоятельно передвигаться не может", — уточнили в ведомстве.
Спасатели эвакуировали 39-летнего пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали его к машине скорой помощи.
Кроме того, отметили в пресс-службе, за прошедшие сутки специалисты МЧС привлекались к уборке большого дерева, упавшего из-за сильного ветра на проезжую часть трассы Симферополь-Феодосия, которое парализовало движение автомобилей.