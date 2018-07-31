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Начало августа в Удмуртии будет жарким
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Начало августа в Удмуртии будет жарким 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Начало августа на территории Удмуртии будет жарким. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
«Воздух прогревается, температурный фон ближайших дней будет снова превышать климатические нормы», — говорится в сообщении.
В первые дни августа под влиянием антициклона ожидается хорошая погода преимущественно без осадков с высоким температурным фоном — до 24-29 °С в тени.
Вероятность локальных дождей и гроз появится со 2 августа, и будет возрастать к 3-4 августа.
Выходные дни по предварительному анализу ожидаются дождливыми, дневная температура окажется в пределах 19-24 °С.
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