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Ростовчан предостерегли о ливнях, грозе и граде во вторник
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Ростовчан предостерегли о ливнях, грозе и граде во вторник 

Деловое сообщество 1 час назад
На территории Ростовской области продолжает сохраняться действие штормового предупреждения. Об этом рассказали в региональном управлении министерства ЧС. В частности, синоптики прогнозируют на сегодня, вторник, 31 июля, сильные дожди, ливни с грозой, град и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Как отметили в министерстве, следует быть внимательными и осторожными в течение этого времени, а также, как и в предыдущие дни, не советуют выходить из дома без крайней необходимости. Помимо этого, нельзя находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами и слабо закрепленными конструкциями. При наступлении экстренной ситуации следует звонить по номеру «101».
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