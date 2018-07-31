Летняя погода в Москве продержится большую часть августа

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Лето в Москве еще не заканчивается, температура воздуха в столице в августе будет держаться на уровне выше климатической нормы, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос» и в столичном Метеобюро.

Ранее СМИ сообщили о том, что летняя погода в столице пойдет на убыль со следующей недели.

"Говорить о том, что лето заканчивается, — это неправильно. Среднесуточная температура, согласно климатическим характеристикам, с каждым днем будет постепенно на одну — две десятых градуса уменьшаться, но это не говорит о том, что погода станет холодной, и лето закончится — это разные вещи", — сказал РИА Новости специалист «Фобос».

Он уточнил, что понижение температуры ниже 20 градусов не прогнозируется, по крайней мере в ближайшие десять дней.

В свою очередь в столичном Метеобюро отметили, что температура воздуха всю первую декаду августа будет выше климатической нормы.