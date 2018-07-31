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Какой будет погода в Омске в День города 4 августа?
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Какой будет погода в Омске в День города 4 августа? 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Отвечает начальник отдела метеопрогнозов Омского гидрометцентра Ольга Демидова:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Ольга Демидова
«По предварительному прогнозу, 4 августа предполагается прохождение циклона с фронтальными разделами. На большей части территории ожидаются дожди разной интенсивности с грозой.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура ночью +8… +13°С, при натекании облачности до +17°С, днём +15… +20°С, по крайнему югу до +25°С.
5 августа температура воздуха понизится повсеместно».
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