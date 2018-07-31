Какой будет погода в Омске в День города 4 августа?

Отвечает начальник отдела метеопрогнозов Омского гидрометцентра Ольга Демидова:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

«По предварительному прогнозу, 4 августа предполагается прохождение циклона с фронтальными разделами. На большей части территории ожидаются дожди разной интенсивности с грозой.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура ночью +8… +13°С, при натекании облачности до +17°С, днём +15… +20°С, по крайнему югу до +25°С.

5 августа температура воздуха понизится повсеместно».