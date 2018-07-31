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Синоптики рассказали об угасании лета в Москве
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Синоптики рассказали об угасании лета в Москве 

ТВ Центр 36 минут назад
Фото: TVC.ru / Андрей Гуцков
Со следующей недели в столичном регионе начнется постепенное "угасание сезона". По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха будет от 20 до 25 градусов, а вода начнет постепенно остывать.
Текущая неделя окажется последней жаркой неделей 2018 года в Москве. С 6 августа начнется постепенное "угасание сезона". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Он напомнил, что во вторник в Московском регионе температура составляет от 25 до 27 градусов тепла. В среду ожидается 27-29 градусов, а в четверг-пятницу — 28-30 градусов.
По его словам, солнце становится все ниже. И больше температур под 30 градусов в 2018 году уже не будет.
"Конечно, на следующей неделе все равно тепло, 20-25 градусов, но и вода начнет постепенно остывать, и будет ощущаться, что это уже не такое, прямо скажем, очень-очень комфортное тепло. Поэтому со следующей недели в Москве начнется угасание лета", — сказал Тишковец.
Также он подчеркнул, что даже при 30-градусных отметках на этой неделе не будет экстремальной жары и духоты.
В выходные дни столбики термометров немного опустятся — до 25-27 градусов. Впервые на неделе выпадут осадки, но они будут в виде не повсеместных, локальных дождей.
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