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Не стойте под деревьями и ЛЭП: на Дону объявили штормовое предупреждение
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Не стойте под деревьями и ЛЭП: на Дону объявили штормовое предупреждение 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
МЧС советует как можно меньше времени проводить на улице, пока там ливень с грозой
В Ростовской области сегодня, 31 июля, ожидается ухудшение погоды. В некоторых районах возможны сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–22 метров в секунду.
— Жителям и гостям региона необходимо быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
Накануне в Ростове на двух пожилых женщин упало дерево. Пострадавших увезли на скорой, они находятся в тяжелом состоянии.
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