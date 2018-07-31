Не стойте под деревьями и ЛЭП: на Дону объявили штормовое предупреждение

МЧС советует как можно меньше времени проводить на улице, пока там ливень с грозой

Ростовской области сегодня, 31 июля, ожидается ухудшение погоды. В некоторых районах возможны сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–22 метров в секунду.

— Жителям и гостям региона необходимо быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Накануне в Ростове на двух пожилых женщин упало дерево. Пострадавших увезли на скорой, они находятся в тяжелом состоянии.