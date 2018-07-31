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Скандинавский антициклон принёс на Орловщину жару
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Скандинавский антициклон принёс на Орловщину жару 

РИА 57 15 минут назад
Фото: РИА 57
В предстоящие дни Орловская область будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сообщают синоптики Центрального УГМС.
В регионе ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Сегодня, 31 июля, ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточного направления, ночью 6-11 м/с, днем усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью составила +12°С.. +17°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.
Сообщение Скандинавский антициклон принёс на Орловщину жару появились сначала на РИА 57.
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