Скандинавский антициклон принёс на Орловщину жару

В предстоящие дни Орловская область будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сообщают синоптики Центрального УГМС.

В регионе ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Сегодня, 31 июля, ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточного направления, ночью 6-11 м/с, днем усилится до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составила +12°С.. +17°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.