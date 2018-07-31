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Прогноз погоды с Ильёй Савчуком на 31.07.18
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Прогноз погоды с Ильёй Савчуком на 31.07.18 

Вести Воронеж 20 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Самый жаркий месяц лета заканчивается. Но это по календарю он самый жаркий. Судя по долгосрочным прогнозам — август будет не менее теплым, при этом дождей ожидается значительно меньше.
Раньше все было по-другому. Но, несмотря на изменения в природе, некоторые приметы до сих пор работают. Проверим еще одну.
В последние дни июля наши предки говорили, что если листья березы желтеют, начиная с верхушки, то осень будет ранней. Сейчас жёлтых листьев вообще нет, поэтому забываем об этом до сентября и продолжаем наслаждаться летом.
Во вторник, 31 июля, днём в Воронеже синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха днем +26, ночью +17 градусов. Информация для метеозависимых людей: геомагнитная обстановка спокойная.
Что касается всей недели, то до четверга на небе будет появляться солнце, а вот дальше синоптики прогнозируют пасмурную погоду, но жара останется.
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