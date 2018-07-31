МЧС: Число происшествий на воде в Москве выросло из-за рано наступившей жары на 61% в 2018 г. — до 124

Количество происшествий на воде в Москве с начала 2018 г. из-за рано наступившей жары выросло на 61% — до 124, в аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 77 случаев. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по столице Александр Гоков.

«У нас произошло увеличение количества происшествий на воде. В этом году их было 124, а в прошлом — 77 происшествия. Спасено в этом году было 106 человек, а утонули 27 человек. В прошлом году за аналогичный период было спасено 57 человек, а утонули — 30. Увеличения гибели людей мы не допустили. А увеличение происшествий и спасенных связано с тем, что в этом году на полтора месяца раньше начался жаркий период, то есть установилась температуры плюс 25 градусов и выше. Так, если в прошлом июне средняя температура воздуха была 18 градусов с дождями, то в этом году она была значительно выше и меньше дождей», — рассказал А. Гоков.

Он отметил, что в 2018 г. все случаи произошли в запрещенных для купания местах.

«Свыше 70% происшествий на воде в этом году связаны с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Употребление алкоголя толкает людей на необдуманные поступки и придает необоснованную уверенность в своих силах», — подчеркнул А. Гоков.

Собеседник агентства добавил, что в 2018 г. для профилактики происшествий на воде МЧС Москвы начало привлекать пожарно-спасательные подразделения.

«В этом году мы начали привлекать усиленно пожарно-спасательные подразделения для профилактики на водных объектах. 42 водных объекта у нас дополнительно патрулируются пожарно-спасательными силами. Кроме того, в этом году мы на 36% увеличили количество общественно-спасательных постов. Это позволяет не допускать роста числа смертей в результате происшествий на воде», — уточнил он.