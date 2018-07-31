Синоптики рассказали, обсохнет ли Хабаровский край в августе

Июль стал месяцем практически бесконечных дождей, которые изрядно надоели жителям Хабаровского края . При этом месячная норма осадков превышена не была. Чего ждать от последнего месяца лета, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали синоптики.

— Несмотря на частые дожди, месячная норма осадков не превышена — за июль их выпало 120 мм. По температурному фону мы также находились около нормы, — уточнила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Август, по предварительным данным, таким дождливым не будет. Но расслабляться пока рано, поскольку приход тайфунов с южных морей спрогнозировать невозможно. Причем прийти они могут не только в последний месяц лета, но и в сентябре, когда теплый экватор оказывает максимальное влияние.

— Первая декада августа обещает сохранить летнюю погоду при слабом южном ветре. Температурный фон будет достаточно высоким — днем до +24…+26 градусов, а ночью до +20 °C. Обойдется практически без осадков, небольшой дождь возможен 7 и 8 августа, 9-го же числа он будет интенсивнее, — дала прогноз синоптик. — О том, что будет ждать нас дальше, говорить еще рано. Пока ничего не предвещает циклонов, по крайней мере таких, какие были в июле.

По температурному фону август будет даже на один градус выше нормы. В 20-х числах месяца температура начнет потихоньку снижаться до +18…+20 градусов.