Синоптики рассказали, обсохнет ли Хабаровский край в августе 

Июль стал месяцем практически бесконечных дождей, которые изрядно надоели жителям Хабаровского края. При этом месячная норма осадков превышена не была. Чего ждать от последнего месяца лета, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали синоптики.
— Несмотря на частые дожди, месячная норма осадков не превышена — за июль их выпало 120 мм. По температурному фону мы также находились около нормы, — уточнила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
Август, по предварительным данным, таким дождливым не будет. Но расслабляться пока рано, поскольку приход тайфунов с южных морей спрогнозировать невозможно. Причем прийти они могут не только в последний месяц лета, но и в сентябре, когда теплый экватор оказывает максимальное влияние.
— Первая декада августа обещает сохранить летнюю погоду при слабом южном ветре. Температурный фон будет достаточно высоким — днем до +24…+26 градусов, а ночью до +20 °C. Обойдется практически без осадков, небольшой дождь возможен 7 и 8 августа, 9-го же числа он будет интенсивнее, — дала прогноз синоптик. — О том, что будет ждать нас дальше, говорить еще рано. Пока ничего не предвещает циклонов, по крайней мере таких, какие были в июле.
По температурному фону август будет даже на один градус выше нормы. В 20-х числах месяца температура начнет потихоньку снижаться до +18…+20 градусов.