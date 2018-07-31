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Чуть теплее и менее дождливо. Каким будет август в Иркутской области
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Чуть теплее и менее дождливо. Каким будет август в Иркутской области 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Лето медленно катится к закату, и наслаждаться солнышком и летним зноем иркутянам осталось всего один месяц. Корреспондент «АиФ-Иркутск» решил выяснить, какой погоды ожидать в августе в Иркутской области.
«Среднемесячная температура ожидается около 14-15 градусов, что на один градус выше средних показателей за это же период в прошлые годы. В июле среднемесячная температура составляла 16 градусов», — рассказала ведущий синоптик Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалист уточнила, что среднюю температуру вычисляют, сложив и дневные, и ночные показатели по температуре, а потом выведя из них среднюю.
Таким образом, например, в первый день августа в Иркутской области днем ожидают +22, +27, а местами +13, +18, а ночью температура уже будет опускаться довольно низко –+12, +17, при прояснении +6, +11, в северных районах +5, +10, местами до +2. Примерно такая же картина будет 2 августа — днем +23, +28, местами +15, +20, а ночью +12, +17, при прояснении +6, +11, в северных районах +6, +11, при прояснении до +3.
Что касается осадков, то август у синоптиков традиционно является месяцем, когда количество осадков идет на спад. «Мы ожидаем, что осадков в августе будет около нормы. Каких-то аномалий ждать не стоит», — отметила специалист. Ранее УГМС Иркутск сообщал, что на лето приходится около 60% осадков, максимальное количество которых наблюдается в июле. Например, в этом году в июле были сильные 15−49 мм и очень сильные дожди до 51 мм дожди, а также сильные ливни — от 21 до 33 мм за 1 час и менее. Они сопровождались грозами, а иногда и градом.
Специалист уточнила, что в целом август 2018 года в Иркутской области пройдет также, как и всегда — до середины месяца будет тепло, а со второй половины жара пойдет на спад, знаменуя приход осени. «В ближайшую неделю будет тепло», — заверила синоптик.
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