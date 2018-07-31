Москвичей ожидает малооблачная погода и до 27 градусов тепла 31 июля

Всю предстающую неделю будет стоять сухая жаркая погода из-за вернувшегося антициклона.

Москву и Подмосковье вернулся антициклон, он принес сухую и жаркую погоду. В последний день месяца будет тепло и солнечно. Столбик термометра поднимется максимум до 25-27 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что единственным неблагоприятным для метеозависимых людей фактором может стать незначительное повышение атмосферного давления. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать легкое недомогание, головные боли или дискомфорт в области сердца. Об этом сообщают «Метеоновости».

Кстати, 31 июля православные христиане почитают память святого Емельяна, пострадавшего за веру во время антихристианских гонений, организованных императором Юлианом Отступником в IV веке.

Существует поверье, что если день 31 июля выдастся жарким, то декабрь будет очень холодным. Ну а если на верхушках елей заметно много шишек, — то это, наоборот, примета поздних морозов (подробнее…).