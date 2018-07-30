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В Швеции из-за повышения температуры моря пришлось отключить реактор АЭС
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В Швеции из-за повышения температуры моря пришлось отключить реактор АЭС 

Пятый канал 23 минуты назад
Фото: Пятый канал
Сотрудники крупнейшей АЭС Швеции «Рингхальс» отключили уже второй реактор из-за повышения температуры моря, откуда берется вода для охлаждения аппарата. Об этом сообщается на сайте станции.
Для того, чтобы при надлежащей безопасности мы могли сохранить нужное охлаждение, которое требуется разным системам, приходится выводить «Рингхальс-2» из эксплуатации, — объяснил начальник производства АЭС Андерс Андерссон.
При этом отмечается, что первый блок остановлен для ежегодного планового обслуживания, а третий и четвертый работают в штатном режиме.
Средняя температура воздуха в Швеции 30 июля составляет 28 градусов.
Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате дождей Центральный вокзал Уппсалы в Швеции ушел под воду. При этом пассажиры ничуть не расстроились, а, наоборот, отреагировали на ситуацию с юмором, отправившись в «плавание» на надувных лодках.
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