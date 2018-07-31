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Из-за повышения температуры Балтийского моря остановлен ядерный реактор в Швеции
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Из-за повышения температуры Балтийского моря остановлен ядерный реактор в Швеции 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Второй реактор отключен на крупнейшей АЭС Швеции «Рингхальс». Это произошло из-за того, что экстремально жаркая погода привела к повышению температуры Балтийского моря, откуда берется вода для охлаждения реактора, сообщает ТАСС. В сложившихся климатических условиях охлаждающий эффект снижается, сообщается на сайте станции.
«Для того, чтобы при надлежащей безопасности мы могли сохранить нужное охлаждение, которое требуется разным системам, приходится выводить «Рингхальс-2» из эксплуатации», — объяснил в сообщении причину остановки второго реактора начальник производства АЭС Андерс Андерссон.
При этом третий и четвертый блоки работают в штатном режиме, а первый остановлен для ежегодного планового обслуживания.
Для воды, которая используется в системе охлаждения энергетических установок, определен верхний температурный предел, и для «Рингхальс-2» это 25 градусов. Такой нагрев морской воды, как в этом году, случается редко, и, по словам руководства АЭС, для станции крайне нетипично, когда происходит остановка производства электроэнергии из-за чересчур теплого моря. В прошлом десятилетии подобное случилось лишь единожды.
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