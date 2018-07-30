В Армении состоялся первый этап «Атлет» международного конкурса «Воин содружества-2018»

Особенностью проведения состязаний было температура окружающей среды более 35 градусов по Цельсию и высокогорная местность более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Ирана. На высокогорном полигоне учебного центра Минобороны Республики Армения в Тавушской области стартовали военно-спортивные состязания «Атлет» международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества-2018» среди солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и команд из Греции

В ходе состязания «Атлет» военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, преодолении горной полосы препятствий, метании гранат и холодного оружия на точность и дальность, стрельбе из автомата Калашникова по грудным и ростовым мишеням.

После подведения итогов военно-спортивных состязаний этапа «Атлет» международного конкурса «Воин содружества» судейской коллегией будут объявлены результаты первых победителей среди мужчин и женщин, военнослужащих команд участников.

Особенностью проведения состязаний было температура окружающей среды более 35 градусов по Цельсию и высокогорная местность более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.