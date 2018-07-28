В МЧС предупредили о жаркой погоде в Москве

Москве днём в субботу, 28 июля, ожидается жара температура +32 °С, в связи с этим рекомендуется избегать перегрева на солнце. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве

«По информации синоптиков Росгидромет, днём 28 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30…32°С», — говорится в сообщении.

В МЧС порекомендовали соблюдать осторожность и внимательность, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.