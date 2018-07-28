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В МЧС предупредили о жаркой погоде в Москве
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В МЧС предупредили о жаркой погоде в Москве 

RT на русском 28 июля 2018
В Москве днём в субботу, 28 июля, ожидается жара температура +32 °С, в связи с этим рекомендуется избегать перегрева на солнце. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
«По информации синоптиков Росгидромет, днём 28 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30…32°С», — говорится в сообщении.
В МЧС порекомендовали соблюдать осторожность и внимательность, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Ранее синоптики заявили, что жаркая погода в России продержится всю следующую неделю.
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В Москве 30 июля ожидается до +26 °С Синоптики заявили, что жаркая погода в России продержится всю следующую неделю Эксперт рассказал, когда в Краснодарском крае можно увидеть звездопад Персеиды
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