Более 200 сотрудников МЧС ежедневно дежурят на водоемах Москвы из-за жары

Более 200 сотрудников МЧС и около 300 общественных спасателей несут дежурство на водоемах Москвы в связи с установившейся жаркой погодой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по столице Александр Гоков.

«В особо жаркий период, как сейчас, то есть когда температура воздуха превышает 25 градусов тепла, несут дежурство примерно 200 сотрудников МЧС и свыше 20 судов госинспекции по маломерным судам (ГИМС), а также привлекаются пожарно-спасательные формирования для надзора на 42 водных объектах. Кроме того, ежедневно в особо жаркий период дежурят примерно 200-300 общественных спасателей. Они осуществляют береговое патрулирование и могут оказать помощь на месте или вызвать службу спасение», — сказал А. Гоков.

Он отметил, что в любую погоду в столице ведется общественное патрулирование по 113 маршрутам. «Также совместно с департаментом культуры Москвы мы провели работу во многих парках по обучению сотрудников парков и Мосприроды элементарным приемам спасения. В случае происшествия на воде эти граждане смогут оказать помощь людям, попавшим в беду», — добавил собеседник агентства.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что всю неделю в столице температура воздуха будет выше 25 градусов, при этом осадки маловероятны.