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Москвичи в ночь на 13 августа смогут наблюдать пик звездопада Персеиды
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Москвичи в ночь на 13 августа смогут наблюдать пик звездопада Персеиды 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
«Частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России, произойдет 11 августа 2018 г. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 100 метеоров в час», — говорится в сообщении.
В планетарии напомнили, что в августе при условии ясной погоды сохраняется возможность наблюдения по ночам серебристых облаков.
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