Москвичи в ночь на 13 августа смогут наблюдать пик звездопада Персеиды

Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России , произойдет 11 августа 2018 г. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 100 метеоров в час», — говорится в сообщении.

В планетарии напомнили, что в августе при условии ясной погоды сохраняется возможность наблюдения по ночам серебристых облаков.