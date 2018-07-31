Москвичи увидят самый красивый звездопад года в ночь на 13 августа

Жители столицы смогут полюбоваться звездопадом Персеиды в ночь с 12 на 13 августа, передает сетевое издание m24.ru

Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как уточнили сотрудники планетария, 11 августа произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74. Его увидят на севере и востоке России

Кроме того, в ночь с 12 на 13 августа москвичей ожидает самый зрелищный звездопад года. Именно в это время метеорный поток Персеиды достигнет максимума своей активности. «По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 100 метеоров в час», — отметили в планетарии.

Астрономы напомнили, что в августе по-прежнему можно будет наблюдать за серебристыми облаками, если погода будет ясной.

Первый летний звездопад — метеорный поток Июньские Боотиды из созвездия Волопаса — в этом году пришелся на конец июня. Однако в столице его пик был незаметен из-за полной луны.