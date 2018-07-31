Ещё
Москвичи увидят самый красивый звездопад года в ночь на 13 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи увидят самый красивый звездопад года в ночь на 13 августа 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Жители столицы смогут полюбоваться звездопадом Персеиды в ночь с 12 на 13 августа, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Как уточнили сотрудники планетария, 11 августа произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74. Его увидят на севере и востоке России.
Кроме того, в ночь с 12 на 13 августа москвичей ожидает самый зрелищный звездопад года. Именно в это время метеорный поток Персеиды достигнет максимума своей активности. «По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 100 метеоров в час», — отметили в планетарии.
Астрономы напомнили, что в августе по-прежнему можно будет наблюдать за серебристыми облаками, если погода будет ясной.
Первый летний звездопад — метеорный поток Июньские Боотиды из созвездия Волопаса — в этом году пришелся на конец июня. Однако в столице его пик был незаметен из-за полной луны.
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Ливерпуля" прокомментировал трансфер Алисона Владимир Войнович похоронен Минэкологии Подмосковья возьмет под охрану места обитания гадюки в Талдоме
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России53
В WhatsApp появилась функция1
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США96
Порошенко официально обвинили в госизмене349
Единороссы предложили новые штрафы для россиян49
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение