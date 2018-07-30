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Коварная жара: как избежать теплового удара
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Коварная жара: как избежать теплового удара 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В ряде регионов России установилась аномально жаркая погода. Как помочь организму во время жары? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила кандидат медицинских наук, врач общей практики Ольга Ованесова.
— Прошедшая суббота стала самым жарким днем лета в Москве. В центре города было плюс 32 градуса. Что происходит с организмом человека при температуре плюс 30 и выше?
Ольга Ованесова: При температуре выше 30 градусов обычные механизмы терморегуляции организма не справляются с нагрузкой, и включается повышенное потоотделение. Происходит большая потеря жидкости организмом, нарушение водно-солевого обмена. Вместе с жидкостью теряются калий, магний, другие важные электролиты, необходимые для работы сердца. Повышается общая температура тела. Увеличивается периферическое кровоснабжение, то есть периферические сосуды расширяются, пытаясь отдать как можно больше влаги, чтобы организм охладился.
— Если человек получил тепловой удар, как это проявляется? Какими симптомами?
Ольга Ованесова: Во-первых, у человека будет дискомфорт. Он поймет, что ему не хватает воздуха, он плохо себя чувствует — температура повысилась, может болеть голова. Но это субъективные ощущения. Объективно — человек покраснеет, покроется потом, и ему будет явно плохо. Может дойти до головокружения и рвоты, тошноты и даже до потери сознания.
— Что в данном случае необходимо делать? Может ли человек справиться с этим самостоятельно или нужно звонить в «скорую»?
Ольга Ованесова: Нужно смотреть, насколько тяжел случай теплового удара. Конечно, в любом случае нужно обращаться к медицинской помощи. Но пока мы ее дожидаемся, нужно помочь себе самому. Обязательно перейти в прохладное помещение, возможно, принять горизонтальное положение. И везде, где поверхностно расположены кровеносные сосуды — в паховой, подмышечной областях, в области шеи — чтобы охладить кровь, положить пузырь со льдом, еще что-то. И, конечно, если есть признаки стенокардии, удушья — нужно смотреть, есть ли хронические заболевания у человека — могут помочь и валидол, и нитроглицерин.
Интервью полностью смотрите в ролике.
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