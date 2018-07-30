В Росгидромете пообещали прекрасную погоду на «НАШЕСТВИИ 2018»

Руководитель службы рассказал о мониторинге движения воздушных масс во время Главного приключения года.

Росгидромет пообещал прекрасную погоду на «НАШЕСТВИИ 2018». Сильных дождей, как в 2017 году, над полем Большого Завидова не будет. Об этом в эфире утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» рассказал руководитель Росгидромета Максим Яковенко . О том, как будет отслеживаться погода на Главном приключении года, читайте только на НСН.

«Любое приключение должно включать много элементов, причём как хороших, так и плохих. Погода будет прекрасная. В пятницу и первую половину дня субботы температура воздуха будет от +25°С до +27°С. Ночь будет тёплой от +13°С до +15°С. В субботу с 15:00 до 20:00 немного прохладнее. По осадкам точные прогнозы даются на трое суток. Предварительно можно сказать, что ночью дождей не будет, а в субботу после обеда пройдёт небольшой дождь. Но это не прошлый год, бояться не стоит. Если будет жарко кому-то, он как раз охладит пыл, смочит траву», — пояснил синоптик.

В этом году Росгидромет будет каждый час готовить прогнозы погоды на «НАШЕСТВИИ 2018». Максим Яковенко признался, что у службы большой опыт в сопровождении больших мероприятий.

«Ближайшая к Большому Завидову метеостанция находится в Конаково . Мы будем отслеживать перемещение масс через локаторы и с помощью спутниковых мониторингов. Проект мы запускаем с сегодняшнего дня. Опыт в этом у Росгидромета большой. Начиная с Олимпиады 1980 года в Москве , потом все крупнейшие спортивные мероприятия сопровождает Росгидромет», — пояснил Яковенко.