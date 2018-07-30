Росгидромет дал прогноз погоды на «НАШЕСТВИЕ 2018»

«Погода будет прекрасная. В пятницу и первую половину дня субботы температура воздуха будет от +25°С до +27°С. Ночь будет теплой от +13°С до +15°С. В субботу с 15:00 до 20:00 немного прохладнее. По осадкам точные прогнозы даются на трое суток. Предварительно можно сказать, что ночью дождей не будет, а в субботу после обеда пройдет небольшой дождь», — отметил Яковенко.

В связи с таким масштабным действом как «НАШЕСТВИЕ», он напомнил, что начиная с Олимпиады 1980 года в Москве , все последующие спортивные мероприятия похожего уровня сопровождал Росгидромет.

«Мы будем отслеживать перемещение масс через локаторы и с помощью спутниковых мониторингов. Проект мы запускаем с сегодняшнего дня. Опыт в этом у Росгидромета большой», — резюмировал Яковенко.