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В середине недели в лето Поморья ворвутся дожди
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В середине недели в лето Поморья ворвутся дожди 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Последняя рабочая неделя, начавшаяся в июле, для Архангельской области будет такой же жаркой, как несколько до нее. Но уже со среды в регион придут дожди, хоть и кратковременные, сообщили в Северном УГМС.
Надолго дожди в Архангельской области не задержатся
— Температурный режим будет держаться на прежнем уровне: ночью — +13…+18 градусов, днём — +25…+30 градусов, — уточнила начальник отдела метеорологических прогнозов Северного УГМС Людмила Цыплакова.
Дожди в середине недели придутся на северо-запад области, но могут перейти и в восточную часть. Осадков много ожидать не следуюет: дожди будут кратковременными, некоторые районы области могут обойти стороной полностью.
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