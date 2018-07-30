В середине недели в лето Поморья ворвутся дожди

Последняя рабочая неделя, начавшаяся в июле, для Архангельской области будет такой же жаркой, как несколько до нее. Но уже со среды в регион придут дожди, хоть и кратковременные, сообщили в Северном УГМС.

Надолго дожди в Архангельской области не задержатся

— Температурный режим будет держаться на прежнем уровне: ночью — +13…+18 градусов, днём — +25…+30 градусов, — уточнила начальник отдела метеорологических прогнозов Северного УГМС Людмила Цыплакова.

Дожди в середине недели придутся на северо-запад области, но могут перейти и в восточную часть. Осадков много ожидать не следуюет: дожди будут кратковременными, некоторые районы области могут обойти стороной полностью.