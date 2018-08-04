Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы минувшей ночью превысил норму в два раза

МОСКВА , 4 августа. / ТАСС /. Автоматическая станция мониторинга воздуха «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировала минувшей ночью двукратное превышение нормы содержания в воздухе сероводорода. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По данным станции на улице Гурьянова, контролирующей зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, примерно в 5:00 утра было зарегистрировано двукратное превышение нормы концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе.

Также в районе Марьино около 2 часов ночи был зафиксирован пик в 1,4 ПДК, затем еще одно незначительное превышение нормы в 5 утра.

Предыдущее превышение ПДК по сероводороду в Москве «Мосэкомониторинг» фиксировал в ночь с 2 на 3 августа.