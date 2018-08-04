Ещё
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы минувшей ночью превысил норму в два раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы минувшей ночью превысил норму в два раза 

ТАСС 4 августа 2018
Фото: РИАМО
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Автоматическая станция мониторинга воздуха «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировала минувшей ночью двукратное превышение нормы содержания в воздухе сероводорода. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
По данным станции на улице Гурьянова, контролирующей зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, примерно в 5:00 утра было зарегистрировано двукратное превышение нормы концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе.
Также в районе Марьино около 2 часов ночи был зафиксирован пик в 1,4 ПДК, затем еще одно незначительное превышение нормы в 5 утра.
Предыдущее превышение ПДК по сероводороду в Москве «Мосэкомониторинг» фиксировал в ночь с 2 на 3 августа.
ТАСС: последние новости
МЧС распространило экстренное сообщение о сильной жаре в Москве В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла В день матча Бразилия - Бельгия в Татарстане ожидается гроза и усиление ветра
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США58
На «Нашествии» произошла трагедия163
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком46
Петросян: гора с плеч свалилась80
Путин сорвал наступление на Донбасс764
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение