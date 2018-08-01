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Росгидромет зафиксировал превышение содержания формальдегида в воздухе Москвы 31 июля
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Росгидромет зафиксировал превышение содержания формальдегида в воздухе Москвы 31 июля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Росгидромет зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе на юге и юго-востоке Москвы в вечерние часы вторника. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"В вечерние часы 31 июля в районе Печатники (ЮВАО) максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 1,5 ПДК, в районе Нагорный (ЮАО) — 1,2 ПДК. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышали", — говорится в сообщении.
Формальдегид относится к веществам второго класса опасности, при этом самым опасным считается первый класс. Согласно данным «Мосэкомониторинга», основными источниками поступления формальдегида в воздух Москвы являются автотранспорт, деревообрабатывающие фабрики, химические производства и др.
ТАСС: последние новости
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