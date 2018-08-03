Повышенный уровень формальдегида фиксируется в воздухе Москвы третий день подряд

МОСКВА , 3 августа. / ТАСС /. Повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом фиксируется в Москве третий день подряд. Об этом в пятницу сообщил Росгидромет

"В районе Нагорный (ЮАО) максимальные разовые концентрации формальдегида достигали значений 1,2-1,7 ПДК, в районе Печатники (ЮВАО) — 1,2-1,4 ПДК. В остальных районах столицы содержание данной примеси регистрировалось на уровне 0,2-1,0 ПДК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенные концентрации вещества в Москве также фиксировались 1 и 2 августа. По данным Росгидромета, жаркая погода может способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.