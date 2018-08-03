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Повышенный уровень формальдегида фиксируется в воздухе Москвы третий день подряд
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Повышенный уровень формальдегида фиксируется в воздухе Москвы третий день подряд 

ТАСС 3 августа 2018
Фото: РИАМО
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом фиксируется в Москве третий день подряд. Об этом в пятницу сообщил Росгидромет.
"В районе Нагорный (ЮАО) максимальные разовые концентрации формальдегида достигали значений 1,2-1,7 ПДК, в районе Печатники (ЮВАО) — 1,2-1,4 ПДК. В остальных районах столицы содержание данной примеси регистрировалось на уровне 0,2-1,0 ПДК", — говорится в сообщении.
Отмечается, что повышенные концентрации вещества в Москве также фиксировались 1 и 2 августа. По данным Росгидромета, жаркая погода может способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.
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