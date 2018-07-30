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В Омске изъяли больше 50 тонн слишком теплой рыбы
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В Омске изъяли больше 50 тонн слишком теплой рыбы 

Омск Здесь 5 часов назад
Фото: Омск Здесь
Мороженую тихоокеанскую сельдь везли в Омск в железнодорожном вагоне. Температура при перевозке оказалась почти на 10 градусов выше нормы. Об изъятии крупной партии рыбы сообщили в управлении Россельхознадзора по Омской области. Сотрудники ведомства проверили железнодорожный вагон, в котором из Приморского края везли 55,8 тонн мороженой тихоокеанской сельди. Рыба должна была поступить на рыбоперерабатывающее предприятие в Омск.
Досмотр продукции показал, что температура в толще пласта рыбы составляла минус 8,3 градуса — это на 9,7 градуса выше норматива. Поэтому опасную продукцию изъяли из оборота и поместили на хранение без права использования под ответственность грузополучателя.
— От данной партии рыбы отобраны пробы для проведения исследований на показатели качества и безопасности, которые направлены в Омский референтный центр Россельхознадзора. Возбуждено производство по делу об административном правонарушении, — пояснили в ведомстве.
Когда исследования завершатся, станет понятно, пригодна ли эта партия сельди для еды.
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