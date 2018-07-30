В Омске изъяли больше 50 тонн слишком теплой рыбы

Мороженую тихоокеанскую сельдь везли в Омск в железнодорожном вагоне. Температура при перевозке оказалась почти на 10 градусов выше нормы. Об изъятии крупной партии рыбы сообщили в управлении Россельхознадзора по Омской области . Сотрудники ведомства проверили железнодорожный вагон, в котором из Приморского края везли 55,8 тонн мороженой тихоокеанской сельди. Рыба должна была поступить на рыбоперерабатывающее предприятие в Омск.

Досмотр продукции показал, что температура в толще пласта рыбы составляла минус 8,3 градуса — это на 9,7 градуса выше норматива. Поэтому опасную продукцию изъяли из оборота и поместили на хранение без права использования под ответственность грузополучателя.

— От данной партии рыбы отобраны пробы для проведения исследований на показатели качества и безопасности, которые направлены в Омский референтный центр Россельхознадзора. Возбуждено производство по делу об административном правонарушении, — пояснили в ведомстве.

Когда исследования завершатся, станет понятно, пригодна ли эта партия сельди для еды.