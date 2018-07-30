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Исследование: потери от мошенничества с картами в европейских странах выросли за год на 30 млн евро
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Исследование: потери от мошенничества с картами в европейских странах выросли за год на 30 млн евро 

Банки.ру 16 минут назад
Потери от мошенничества с банковскими картами на крупнейших рынках Европы выросли на 30 млн евро, или 2%, в 2017 году, сообщается в аналитическом отчете компании FICO по данным от Euromonitor International и UK Finance.
Компания выпустила интерактивную карту, которая показывает изменения и тенденции в сфере мошенничества с банковскими картами в 19 странах. На долю Великобритании, Франции и России приходится 77% потерь от мошенничества с картами в регионе EMEA, несмотря на то, что Франция и Великобритания добились снижения мошенничества на 6% и 8% соответственно.
Согласно отчету, рост мошенничества по картам наблюдается в восьми европейских странах: Австрии (плюс 20%), Венгрии (плюс 14%), Дании (плюс 7%), Норвегии (плюс 5%), Польше (также плюс 5%), России (плюс 3%), Чехии (плюс 2%) и Турции (плюс 1%). Как поясняется, повышение безопасности и противодействие мошенничеству в других странах вынудило преступников перейти на другие рынки.
В течение последних трех лет в Венгрии наблюдалось более чем 300-процентное увеличение потерь от мошенничества с картами, а в Дании показатель удвоился за тот же период времени.
Сокращение мошенничества по картам на 35% было зафиксировано в Нидерландах, что стало результатом сотрудничества между банками для повышения безопасности в Интернете. Затем следуют Греция (минус 10%), Великобритания (минус 8%), Франция (минус 6%), Португалия (минус 3%), Германия (минус 2%), Украина и Испания (обе — минус 1%).
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