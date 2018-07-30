Росгидромет зафиксировал превышение нормы по формальдегиду 29 июля в Москве

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Росгидромет зафиксировал 1,3-кратное превышение нормы концентрации формальдегида на востоке Москвы днем в воскресенье. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"В дневные часы 29 июля в районе Печатники (ЮВАО) максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 1,3 ПДК. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышали", — говорится в сообщении Росгидромета.

Формальдегид относится к веществам второго класса опасности, 1-й класс — самый опасный. Согласно данным «Мосэкомониторинга», основные источники его поступления в воздух Москвы следующие: автотранспорт, деревообрабатывающие фабрики, химические производства, фотохимические реакции и процессы трансформации органических соединений в атмосферном воздухе.