Росгидромет зафиксировал превышение нормы по формальдегиду 29 июля в Москве 

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росгидромет зафиксировал 1,3-кратное превышение нормы концентрации формальдегида на востоке Москвы днем в воскресенье. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.
"В дневные часы 29 июля в районе Печатники (ЮВАО) максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 1,3 ПДК. Концентрации других определяемых загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышали", — говорится в сообщении Росгидромета.
Формальдегид относится к веществам второго класса опасности, 1-й класс — самый опасный. Согласно данным «Мосэкомониторинга», основные источники его поступления в воздух Москвы следующие: автотранспорт, деревообрабатывающие фабрики, химические производства, фотохимические реакции и процессы трансформации органических соединений в атмосферном воздухе.
Также, по данным ведомства, в городах Московской области, где осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, 29 июля и в утренние часы 30 июля был пониженный уровень загрязнения. «30 — 31 июля в Москве и городах Московской области метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха», — отметили в Росгидромете.