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В Старом Крюково работают комнаты прохлады
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В Старом Крюково работают комнаты прохлады 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Синоптики гидрометцентра обещают возвращение в московский регион жары. К четвергу столбик термометра поднимется до +31 градуса и продержится на этой отметке до выходных.
В Старом Крюково, в корпусе 826 открыта комфортная комната с кондиционером. Здесь можно отдохнуть и охладиться в жаркую погоду. Людям с сердечными заболеваниями и маленьким детям особенно тяжело в такие дни, специалисты центра будут рады разместить в комнате прохлады тех, кто в этом нуждается. Позвонить в Социальный Центр можно по телефону 8 499 710-89-65.
Если вы почувствовали симптомы теплового удара — головную боль, тошноту, рвоту, необходимо как можно скорее охладиться, если не наступило улучшения в самочувствии, нужно обратиться к врачу.
В Зеленограде комнаты прохлады открыты и в других микрорайонах.
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