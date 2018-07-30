В Старом Крюково работают комнаты прохлады

Синоптики гидрометцентра обещают возвращение в московский регион жары. К четвергу столбик термометра поднимется до +31 градуса и продержится на этой отметке до выходных.

В Старом Крюково, в корпусе 826 открыта комфортная комната с кондиционером. Здесь можно отдохнуть и охладиться в жаркую погоду. Людям с сердечными заболеваниями и маленьким детям особенно тяжело в такие дни, специалисты центра будут рады разместить в комнате прохлады тех, кто в этом нуждается. Позвонить в Социальный Центр можно по телефону 8 499 710-89-65.

Если вы почувствовали симптомы теплового удара — головную боль, тошноту, рвоту, необходимо как можно скорее охладиться, если не наступило улучшения в самочувствии, нужно обратиться к врачу.

В Зеленограде комнаты прохлады открыты и в других микрорайонах.