Желтый уровень пожарной опасности объявили в регионах Центральной России

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Антициклон, по данным синоптиков, на начавшейся неделе охватит практически всю территорию Центрального федерального округа (ЦФО), что приведет к повышению температуры воздуха в большинстве регионов до плюс 28-32 градусов. На этом фоне повышается риск природных пожаров, желтый уровень опасности установлен на значительной части Тульской, Рязанской, Воронежской и ряде других областей, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и пресс-службах управлений МЧС

По данным пресс-службы Центрального регионально центра МЧС, в начале недели в большинстве регионов ЦФО дневная температура воздуха прогнозируется на уровне плюс 32 градусов. «В Воронежской области — до плюс 33, в Тверской области в ночные и утренние часы возможен туман», — говорится в сообщении.

Специалисты центра погоды «Фобос» связывают установление жаркой и засушливой погоды с приходом антициклона. «Вместе с антициклоном в Европейскую Россию придет солнечная погода. Очаг высокого давления установит малооблачную погоду, и лишь в пятницу на западе региона опять могут появиться грозовые тучи», — отметили синоптики.

Жаркое окончание июля будет в Смоленской области , где, по данным регионального управления МЧС, существенных осадков не ожидается, днем будет до плюс 29 градусов. Спасатели Тверской области призывают жителей быть аккуратными при разведении огня, поскольку в регионе дожди не прогнозируются. В Тамбовской области , по данным пресс-службы регионального управления МЧС, установлен третий класс пожарной опасности.

Аналогичная ситуация сложилась на подавляющей части Тульской, Владимирской, Липецкой областей, где также объявлен желтый уровень пожароопасности. На территории Рязанского региона, где противопожарный режим введен еще в апреле, с начала засушливого периода зафиксировано 14 очагов природных пожаров на общей площади более 13,2 га. «Из них 13 очагов — лесные пожары на общей площади 8,2 га и один очаг торфяного пожара», — отметили в областном спасательном ведомстве.