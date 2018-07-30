Власти Саратовской области оценили ущерб аграриев от засухи в 200 млн рублей

САРАТОВ , 30 июля. / ТАСС /. Ущерб саратовских аграриев от засухи достиг 200 млн рублей, сообщила в понедельник министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева.

"О возмещении ущерба заявили 77 хозяйств. Подсчитана сумма ущерба, она составила 200 млн рублей", — сказала Кравцева на совещании в областном правительстве.

Министр уточнила, что в настоящее время продолжается сбор документов на возмещение сельхозпроизводителям ущерба от гибели посевов. Власти планируют, что до 1 августа все документы будут представлены в Минсельхоз РФ

На данный момент в области собрано 800 тыс. тонн зерна. По словам Кравцевой, это самый большой вклад в валовой сбор по Приволжском федеральном округе.