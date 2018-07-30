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Власти Саратовской области оценили ущерб аграриев от засухи в 200 млн рублей
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Власти Саратовской области оценили ущерб аграриев от засухи в 200 млн рублей 

ТАСС 7 часов назад
САРАТОВ, 30 июля. /ТАСС/. Ущерб саратовских аграриев от засухи достиг 200 млн рублей, сообщила в понедельник министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева.
"О возмещении ущерба заявили 77 хозяйств. Подсчитана сумма ущерба, она составила 200 млн рублей", — сказала Кравцева на совещании в областном правительстве.
Министр уточнила, что в настоящее время продолжается сбор документов на возмещение сельхозпроизводителям ущерба от гибели посевов. Власти планируют, что до 1 августа все документы будут представлены в Минсельхоз РФ.
На данный момент в области собрано 800 тыс. тонн зерна. По словам Кравцевой, это самый большой вклад в валовой сбор по Приволжском федеральном округе.
Ранее сообщалось, что урожай зерновых в Саратовской области существенно снизится по сравнению с прошлым годом из-за жары и засухи. Если в 2017 году в регионе собрали рекордный урожай, который составил более 6 млн тонн зерна, то в этом году прогнозируется порядка 3,5 млн тонн. Чтобы снизить потери, аграрии приступили к уборке урожая на десять дней раньше, чем в прошлом году. По данным Гидрометцентра, в Саратове температура воздуха днем составляет около плюс 30 градусов. Такая температура держится на протяжении нескольких недель.
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